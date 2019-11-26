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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира континентального первенства и один четвертьфинал

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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В понедельник стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

"Уже запланированы матчи, уже многие люди планируют поездки. Я считаю, что чемпионату Европы ничего не угрожает, и мы спокойно готовимся к проведению, ожидаем чемпионат Европы. Напомню, что у нас все готово для встречи иностранных гостей, иностранных команд", - сказал он.

Комментируя рекомендацию комитета запретить проведение международных стартов на территории РФ, Колобков отметил, что, в случае принятия санкций, по каждому из таких соревнований будет проведено отдельное обсуждение.

"Те соревнования, которые уже запланированы, те соревнования, где их отмена либо непроведение приведет к определенным сложностям <...> если такие санкции и будут приняты, то по каждому соревнованию будет отдельное обсуждение. Я считаю, что у нас есть достаточно хорошая юридическая позиция", - добавил он, пояснив, что российская сторона располагает соглашениями по проведению соревнований на своей территории, где прописаны юридические права и обязанности и где есть "определенные гарантии проведения, в том числе оплачены взносы за право проведения".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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