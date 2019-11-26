Набсовет РУСАДА уполномочен рассмотреть решение по итогам заседания исполкома WADA

ТАСС, 26 ноября. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) уполномочен принять решение о согласии или несогласии с итоговым вердиктом исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Такое решение было принято на собрании членов РУСАДА с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова, представителя РУСАДА Михаила Буханова и председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева. В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012-го по 2015-й. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"По итогам мероприятия, руководствуясь принципами надлежащего управления, а также во избежание конфликта интересов, было принято решение уполномочить наблюдательный совет РУСАДА рассмотреть решения по итогам заседания исполнительного комитета WADA, намеченного на 9 декабря, и принять решение о согласии или несогласии с ними. Набсовет также уведомит WADA о согласии или несогласии РУСАДА с вынесенными решениями в порядке и в сроки, предусмотренные стандартом WADA по соответствию антидопинговому кодексу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе собрания в качестве аудиторской организации для проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за 2018-2019 гг. была утверждена консалтинговая компания PwC, а также состоялось избрание нового члена наблюдательного совета Игоря Васильченко и досрочное прекращение полномочий в набсовете Андрея Миняева.

В наблюдательный совет РУСАДА входят семь человек - Ивлев, Владимир Чехонин (вице-председатель), Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин, Сергей Хрычиков и Васильченко.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.