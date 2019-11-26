Набсовет РУСАДА примет решение по подаче апелляции в течение 10 дней после вердикта WADA

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соберется для вынесения решения относительно вердикта исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого намечено на 9 декабря, в течение 10 дней после него. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Ранее стало известно, что на собрании членов РУСАДА с участием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, представителя РУСАДА Михаила Буханова и Ивлева было принято решение уполномочить наблюдательный совет РУСАДА дать ответ о согласии или несогласии с итоговым вердиктом исполкома WADA. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Это решение было принято в рамках тех полномочий, которые имеет совет учредителей, - сказал Ивлев. - И я считаю, что после того, как 9 числа будет объявлен вердикт WADA, наблюдательный совет в кратчайшие сроки проведет заседание, где мы все обсудим, изучим соответствующие материалы, а дальше будем принимать решение о том, каким образом нам поступать, - сказал Ивлев. - В ближайшие 10 дней после 9 числа, я думаю, мы соберемся как набсовет, и тогда будет больше информации о дальнейшем движении".

Также Ивлев заявил, что рассчитывает на поддержку этого решения со стороны WADA. "Это решение соответствует тем документам, которые регулируют деятельность агентства и набсовета, - сказал он. - Поэтому, мне кажется, и нашим партнерам на Западе, WADA, это решение должно быть понятно, и я надеюсь, они будут его приветствовать".

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.