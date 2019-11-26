Даниил Медведев номинирован на звание самому прогрессирующему игроку года по версии ATP

ТАСС, 26 ноября. Россиянин Даниил Медведев вошел в число номинантов на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года по версии Ассоциации теннисистов-профессиналов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба ATP.

Победителя в этой номинации будут определять теннисисты, помимо 23-летнего россиянина, на приз претендуют 19-летний канадец Фелиск Оже-Альясим, 23-летний итальянец Маттео Берреттини и 21-летний грек Стефанос Циципас.

В номинации на звание лучшего игрока года, который вернулся после тяжелой травмы, представлены россиянин Андрей Рублев, британец Энди Маррей, француз Жо-Вилфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

Также в рамках ежегодной премии ATP будут определены новичок года, теннисист, продемонстрировавший высокий уровень профессионализма и честности, лучший турнир года, лучший тренер. Победители будут объявлены в декабре.

В нынешнем сезоне Медведев выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, россиянин выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире).