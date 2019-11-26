"WADA нас не услышало". Спортивный мир отреагировал на рекомендацию отстранить Россию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мировое спортивное сообщество отреагировало на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию.

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Страсти вокруг российского спорта бушуют уже второй день. В понедельник WADA выложило рекомендации к исполкому организации, в которых Россию предлагается буквально изолировать от всего международного спорта на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории. Под это попадает и участие российских спортсменов в крупных стартах только под нейтральным флагом (включая ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры), и запрет России принимать международные соревнования и бороться за них в этот период. Среди международных организаций наиболее полную оценку дал Международный олимпийский комитет (МОК). Ключевым в заявлении комитета, безусловно, является поддержка намерения WADA допустить чистых российских спортсменов к стартам - пусть и под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах неоднократно подчеркивал, что не поддерживает принцип коллективной ответственности, и приятно, что от своих слов он не отказывается.

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Однако на этом позитив в риторике МОК заканчивается. В релизе организация призывает применить самые суровые санкции ко всем причастным к изменениям в базе. МОК также призвал WADA передать информацию по российскому вопросу Совету Европы и ЮНЕСКО. При этом отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены не участвовали в махинациях с данными. Надежда в футболе Вопрос переноса спортивных турниров из России является в нынешней ситуации одним из самых весомых. В течение ближайших четырех лет на территории РФ должны были пройти важнейшие соревнования, среди которых, в частности, ряд матчей чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов - 2021 по футболу. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков высказал предположение, что лишение флага и гимна российской национальной команды на европейском первенстве возможно, но при этом высказал уверенность в том, что глобальных санкций удастся избежать.

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"30 ноября состоится жеребьевка, и мы станем свидетелями того, как сборная России будет готовиться к чемпионату Европы, - сказал он в беседе с ТАСС. - Другое дело, что могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане (команда олимпийских атлетов из России завоевала золото, обыграв в финале Игр-2018 сборную Германии, - прим. ТАСС)". Аналогичное мнение - у члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева. "Никаких претензий по поводу допинга в отношении российской сборной по футболу никогда не было, футболисты регулярно сдают допинг-тесты, это все предельно открыто, к тому же сами игроки понимают, что их ждет в случае употребления запрещенных препаратов, - отметил он. - Я не вижу спортивных препятствий для участия нашей команды в мировом первенстве. Препятствия могут быть политические - а это совсем другое дело". Несмотря на общий негативный фон вокруг российского спорта, в нем все же возник проблеск. И пришел он оттуда, откуда его никто не ждал, - из западных СМИ. Британская газета Telegraph и французское агентство AFP с небольшим интервалом опубликовали информацию, согласно которым размытая формулировка Major Events в рекомендациях комитета WADA касается исключительно крупнейших спортивных турниров, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Позднее WADA подтвердило ТАСС эту информацию - таким образом, матчам чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.

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Но как бы то ни было, Санкт-Петербург не намерен сбавлять темп по подготовке к турниру, до начала которого осталось меньше года. "На сегодняшний день мы продолжаем активную подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года и исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства", - сказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. Что же касается других видов спорта, то в этом вопросе позиция российской стороны однозначна. Подавляющее большинство руководителей федераций и именитых спортсменов не считают рекомендации объективными. А последствия их оценивают как разрушительные - причем не только для российского спортивного движения, но и для международного. "Рекомендации убийственны" "Вынесенные WADA рекомендации - убийственные, но это пока рекомендации, - сказал в разговоре с ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. - В любом случае нужно дождаться финального решения. Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и юниорскому мировому первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы (UWW), где мы это обсуждали. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге с UWW, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам в штаб-квартире UWW в Швейцарии".

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Глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов обратился к практической стороне вопроса о переносе соревнований из России. "Я думаю, это [запрет на проведение турниров на территории РФ] большой удар по всему мировому спортивному движению, - сказал он. - Потому что найти кандидата на проведение чемпионата мира или Европы крайне непросто, потому что это критичные средства, и я знаю, что в нашем виде спорта иногда та или иная страна отказывается от этапа Кубка мира, приходится срочно искать кандидата на эту роль и помогать ему провести подобное мероприятие". В 2023 году Россия должна принять летние Всемирные студенческие игры. Президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что рекомендации WADA не затронут этот турнир. "В рекомендации WADA есть фраза о переносе соревнований в другую страну в том случае, если это не является юридически или практически невозможным, - сказал он. - Контракт по проведению Универсиады в Екатеринбурге подписан в июле, так что перенос турнира невозможен ни практически, ни юридически, на заявочную кампанию времени уже не остается. Никаких вопросов не может быть, Универсиада пройдет в Екатеринбурге".

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