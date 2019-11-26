"WADA нас не услышало". Спортивный мир отреагировал на рекомендацию отстранить Россию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мировое спортивное сообщество отреагировало на рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию.
Страсти вокруг российского спорта бушуют уже второй день. В понедельник WADA выложило рекомендации к исполкому организации, в которых Россию предлагается буквально изолировать от всего международного спорта на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории. Под это попадает и участие российских спортсменов в крупных стартах только под нейтральным флагом (включая ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры), и запрет России принимать международные соревнования и бороться за них в этот период.
Среди международных организаций наиболее полную оценку дал Международный олимпийский комитет (МОК). Ключевым в заявлении комитета, безусловно, является поддержка намерения WADA допустить чистых российских спортсменов к стартам - пусть и под нейтральным флагом. Глава МОК Томас Бах неоднократно подчеркивал, что не поддерживает принцип коллективной ответственности, и приятно, что от своих слов он не отказывается.
Однако на этом позитив в риторике МОК заканчивается. В релизе организация призывает применить самые суровые санкции ко всем причастным к изменениям в базе. МОК также призвал WADA передать информацию по российскому вопросу Совету Европы и ЮНЕСКО. При этом отмечается, что Олимпийский комитет России (ОКР) и его члены не участвовали в махинациях с данными.
Надежда в футболе
Вопрос переноса спортивных турниров из России является в нынешней ситуации одним из самых весомых. В течение ближайших четырех лет на территории РФ должны были пройти важнейшие соревнования, среди которых, в частности, ряд матчей чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов - 2021 по футболу. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков высказал предположение, что лишение флага и гимна российской национальной команды на европейском первенстве возможно, но при этом высказал уверенность в том, что глобальных санкций удастся избежать.
"30 ноября состоится жеребьевка, и мы станем свидетелями того, как сборная России будет готовиться к чемпионату Европы, - сказал он в беседе с ТАСС. - Другое дело, что могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане (команда олимпийских атлетов из России завоевала золото, обыграв в финале Игр-2018 сборную Германии, - прим. ТАСС)".
Аналогичное мнение - у члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева. "Никаких претензий по поводу допинга в отношении российской сборной по футболу никогда не было, футболисты регулярно сдают допинг-тесты, это все предельно открыто, к тому же сами игроки понимают, что их ждет в случае употребления запрещенных препаратов, - отметил он. - Я не вижу спортивных препятствий для участия нашей команды в мировом первенстве. Препятствия могут быть политические - а это совсем другое дело".
Несмотря на общий негативный фон вокруг российского спорта, в нем все же возник проблеск. И пришел он оттуда, откуда его никто не ждал, - из западных СМИ. Британская газета Telegraph и французское агентство AFP с небольшим интервалом опубликовали информацию, согласно которым размытая формулировка Major Events в рекомендациях комитета WADA касается исключительно крупнейших спортивных турниров, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Позднее WADA подтвердило ТАСС эту информацию - таким образом, матчам чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге ничего не угрожает.
Но как бы то ни было, Санкт-Петербург не намерен сбавлять темп по подготовке к турниру, до начала которого осталось меньше года. "На сегодняшний день мы продолжаем активную подготовку к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года и исполняем все взятые на себя в рамках этого турнира обязательства", - сказал ТАСС вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.
Что же касается других видов спорта, то в этом вопросе позиция российской стороны однозначна. Подавляющее большинство руководителей федераций и именитых спортсменов не считают рекомендации объективными. А последствия их оценивают как разрушительные - причем не только для российского спортивного движения, но и для международного.
"Рекомендации убийственны"
"Вынесенные WADA рекомендации - убийственные, но это пока рекомендации, - сказал в разговоре с ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. - В любом случае нужно дождаться финального решения. Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и юниорскому мировому первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединенного мира борьбы (UWW), где мы это обсуждали. Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идет, мы постоянно находимся в открытом диалоге с UWW, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована еще одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам в штаб-квартире UWW в Швейцарии".
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов обратился к практической стороне вопроса о переносе соревнований из России. "Я думаю, это [запрет на проведение турниров на территории РФ] большой удар по всему мировому спортивному движению, - сказал он. - Потому что найти кандидата на проведение чемпионата мира или Европы крайне непросто, потому что это критичные средства, и я знаю, что в нашем виде спорта иногда та или иная страна отказывается от этапа Кубка мира, приходится срочно искать кандидата на эту роль и помогать ему провести подобное мероприятие".
В 2023 году Россия должна принять летние Всемирные студенческие игры. Президент Российского студенческого союза Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что рекомендации WADA не затронут этот турнир. "В рекомендации WADA есть фраза о переносе соревнований в другую страну в том случае, если это не является юридически или практически невозможным, - сказал он. - Контракт по проведению Универсиады в Екатеринбурге подписан в июле, так что перенос турнира невозможен ни практически, ни юридически, на заявочную кампанию времени уже не остается. Никаких вопросов не может быть, Универсиада пройдет в Екатеринбурге".
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что видит противоречия в рекомендациях комитета. "Вчера официально были получены рекомендации комиссии по соответствию, они основаны на проведенном анализе, который, в свою очередь, был основан на выводах привлеченных экспертов Лозаннского университета. Наши эксперты, представляющие российские институты, встречались с ними, обсуждали все вопросы, связанные с этим докладом, к сожалению, наша позиция не была услышана и были приняты эти рекомендации. Уже сейчас я вижу определенные противоречия, но надо сказать, что, по моему мнению, решение исполкома WADA будет основано на докладе, говорить, что все эти рекомендации и все санкции будут приняты советом учредителей, преждевременно", - отметил он.
Судьбоносное заседание исполкома WADA пройдет 9 декабря в Париже. Оспорить его вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) может только РУСАДА, однако генеральный директор организации Юрий Ганус сообщил, что не видит для этого правовых оснований. Позднее во вторник состоялось собрание членов РУСАДА с участием президента ОКР Станислава Позднякова, первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и представителя РУСАДА Михаила Буханова, на котором полномочия выносить решения по данному вопросу были переданы наблюдательному совету РУСАДА. Как сообщил ТАСС председатель набсовета Александр Ивлев, который также присутствовал на собрании, решение по подаче апелляции будет принято в течение 10 дней после вердикта WADA.