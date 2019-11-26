Бывший тренер сборной Швейцарии по футболу Кун умер в возрасте 76 лет

ТАСС, 26 ноября. Бывший главный тренер сборной Швейцарии по футболу Якоб Кун скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

Подробности смерти Куна не уточняются. "Спасибо, Коби (прозвище Куна - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В качестве игрока Кун провел всю карьеру в швейцарском "Цюрихе", а позднее возглавил клуб, проработав там с 1983 по 1984 год. Кун был назначен главным тренером швейцарской команды в июне 2001 года и руководил командой до конца 2008 года. Под его руководством сборная Швейцарии дважды выходила в финальную часть чемпионатов Европы (2004, 2008), а также участвовала в основном раунде чемпионата мира 2006 года.