"Ювентус" обыграл "Атлетико" в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 27 ноября. Итальянский "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл испанский "Атлетико" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственный мяч в игре со штрафного удара на 45-й минуте забил Пауло Дибала.
Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на второе место по количеству сыгранных матчей в еврокубках, на его счету 175 встреч, португалец опередил итальянца Паоло Мальдини и уступает лишь испанскому вратарю Икеру Касильясу (188 матчей).
Подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе первое место в группе. "Ювентус" не проигрывает пять матчей подряд в Лиге чемпионов, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. "Атлетико" же проиграл второй матч кряду.
В другом матче группы D, который прошел ранее во вторник, российский "Локомотив" дома уступил немецкому "Байеру" (0:2) и лишился шансов выйти в плей-офф еврокубков.
В турнирной таблице группы лидирует "Ювентус", набравший 13 очков, на втором месте "Атлетико" (7), на третьем - "Байер" (6), замыкает таблицу "Локомотив" (3). В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с "Атлетико", а итальянский клуб на выезде встретится с "Байером". Оба матча пройдут 11 декабря.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Ювентус"
|5
|4
|1
|0
|10-4
|13
|2
|"Атлетико"
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|3
|"Байер"
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|4
|"Локомотив"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|3