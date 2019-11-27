Выхода нет. "Локомотив" уступил "Байеру" в матче ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" уступил на своем поле немецкому "Байеру" из Леверкузена со счетом 0:2 в матче пятого тура Лиги чемпионов, потеряв шансы на выход из группы и на попадание в плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в Москве в присутствии 25 757 зрителей.

В текущем сезоне "Локомотив" стартовал с группового этапа Лиги чемпионов, в первом туре команда одержала гостевую победу над "Байером" со счетом 2:1, а после этого последовали три поражения - дважды от итальянского "Ювентуса" (1:2, 1:2) и один раз от испанского "Атлетико" (0:2). Перед второй встречей с немецкой командой "Локомотив" сохранял шансы на продолжение борьбы за выход из группы Лиги чемпионов, при этом даже поражение железнодорожников со счетом 0:1 или 1:2 оставляло московской команде возможность выйти в плей-офф Лиги Европы - второго по значимости клубного турнира на континенте. При равенстве очков в группе Лиги чемпионов выше оказывается команда, лучше сыгравшая в очных матчах. Критерием для ранжирования клубов в случае идентичности этих показателей служит разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа. Перед заключительной домашней встречей года в Лиге чемпионов "Локомотив" организовал традиционную развлекательную программу. Любители футбола могли насладиться национальными блюдами Германии и выступлением музыкальной группы Brass Band. Оно завершилось световым шоу под аккомпанемент барабанов. В лазарете "Локомотива" продолжают находиться несколько футболистов. В отчетной встрече на игре клуба особенно сказалось отсутствие португальца Жоау Мариу, о чем после матча упомянул защитник хозяев Мацей Рыбус. "Потеря Жоау Мариу сказалась на нашей игре, нам не хватало его", - сказал футболист. Шансы в первом тайме Железнодорожники активно начали матч, проведя несколько быстрых атак. На седьмой минуте полузащитник москвичей Алексей Миранчук вышел на рандеву с вратарем и забил мяч, но гол был отменен из-за офсайда. После дальнего удара польского хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка, произошедшего через минуту, мяч едва не пересек линию ворот "Байера", однако голкипер гостей Лукаш Градецкий успел исправить свою ошибку. К 10-й минуте встречи активные болельщики "Локомотива" развернули баннер с надписью "В атаку!", одновременно с этим зрители на всех трибунах махали красными и зелеными флагами. В этот момент хозяева неожиданно пропустили: после навеса Керема Демирбая с углового нападающий железнодорожников Эдер неудачно вынес мяч, попав в ногу одноклубнику Рифату Жемалетдинову. Оплошность форварда привела к автоголу.

Через несколько минут Демирбай опасно пробил со штрафного, но голкипер Маринато Гилерме сумел перевести мяч на угловой. На 26-й минуте "Локомотив" создал самый опасный голевой момент в матче: полузащитник хозяев Антон Миранчук не сумел реализовать свой шанс, пробив с близкого расстояния в голкипера. Чуть позже опасность у ворот "Локомотива" нейтрализовал Гилерме, оказавшийся первым на мяче после прорыва Леона Бэйли. "Начали правильно, желание было, но не хватило немного мастерства и удачи в завершении атак, - заявил бывший президент железнодорожников Николай Наумов ТАСС после матча. - Если бы забил Антон Миранчук тот гол (при счете 1:0 в пользу "Байера" - прим. ТАСС), то все могло завершиться иначе". Аналогичное мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал бывший нападающий сборной России, советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин. "Получили рикошет, не забили сами, дальше уже было намного тяжелее", - подчеркнул функционер. Потеря концентрации В начале второго тайма "Байер" завладел инициативой и смог конвертировать преимущество в забитый мяч на 54-й минуте - отличился полузащитник гостей Свен Бендер. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не спешил с заменами, сделав первую перестановку только в середине второго тайма, когда на поле вышел 21-летний Даниил Куликов, дебютировавший в Лиге чемпионов. На 70-й минуте фанаты "Локомотива" вновь развернули свой баннер и зажгли пиротехнику, железнодорожники активизировались, что вылилось в опасный момент с участием Эдера, но форвард не смог хорошо пробить. На 85-й минуте "Локомотив" вновь провел острую атаку, однако никто из железнодорожников не откликнулся на прострел во вратарской площади, который выполнил Дмитрий Баринов. После матча голкипер "Локомотива" Гилерме посетовал на потерю концентрации и настроя во втором тайме. "Конечно, мы хотели выиграть, но нам не повезло, особенно в эпизоде с первым пропущенным голом, в первом тайме играли хорошо, во втором так не получилось. Нам не хватило концентрации и настроя, дело не в усталости, мы провели предыдущий матч четыре дня назад, а "Байер" - три дня назад. Считаю, что не заслужили итогового поражения, обидный результат", - отметил голкипер. Одноклубник Гилерме Рыбус сказал, что "Локомотив" не сумел выполнить план на игру. "Обидно проигрывать такой матч, в первом тайме не сумели реализовать свои моменты, во втором тайме сыграли намного хуже. Мы смотрели, как играет "Байер", они любят контролировать мяч. Сами хотели действовать сегодня на контратаках, но у нас не получилось", - подчеркнул футболист.

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Семин тоже отметил, что второй тайм его команда провела плохо. "Мы все разочарованы, в техническом плане первый тайм получился неплохим, но после пропущенного мяча не проявили характер - неожиданно стали много проигрывать единоборств, потеряли уверенность. Второй тайм, статистику которого еще надо посмотреть, мне совсем не понравился. Хотя моментов за весь матч у нас было не меньше, чем у соперника, это не сыграло роли, потому что духа локомотивского не было", - сказал наставник железнодорожников. Главный тренер "Байера" Петер Бос остался доволен результатом матча с "Локомотивом" и считает его исход заслуженным. "Мы довольны результатом, первый тайм нам не удался, демонстрировали нервный футбол, не хватало контроля над мячом. Однако во втором мы сумели перестроить игру, помог выход Юлиана Баумгартлингера. Мы заслужили такой исход матча", - подчеркнул Бос. Оценки выступления "Локомотива" в Лиге чемпионов "Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд в Лиге чемпионов и распрощался с мыслями о еврокубковой весне, клуб второй год кряду занимает четвертое место на групповом этапе турнира. Однако Наумов считает, что нынешняя кампания прошла успешнее предыдущей. "По результату эту еврокубковую кампанию можно назвать неудачной, потому что итог минусовой - не зацепились даже за третье место. Что касается игры, то "Локомотив" выглядел гораздо лучше, чем в прошлой Лиге чемпионов (железнодорожники заняли четвертое место в группе с португальским "Порту", немецким "Шальке" и турецким "Галатасараем", потерпев пять поражений и одержав одну победу - прим. ТАСС). Если по итогам этого сезона команда опять попадет в Лигу чемпионов, то результат будет еще лучше, ведь опыта теперь больше", - сказал Наумов. Булыкин тоже уверен, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в игре "Локомотива" наблюдается больше положительных моментов. "Ребята бились, старались, но не получилось, группа очень сильная. Игры были хорошие, даже против "Ювентуса" и "Атлетико". В прошлом сезоне вообще не получилось хорошо сыграть, думаю, что есть положительные моменты", - отметил Булыкин.

"Локомотив" демонстрировал не самые лучшие результаты в последних матчах: недавний выездной успех с "Тамбовом" (3:2) в чемпионате России прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах (две ничьи, три поражения). "Фанаты имеют право нас критиковать, мы тоже расстроены из-за показанного результата, ведь так хорошо начали в Лиге чемпионов. Хотели выйти хотя бы в Лигу Европы, но не получилось, на данный момент нам необходимо сосредоточиться на играх чемпионата, осталось два важных матча. Нужно хорошо завершить год, хотим вновь сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне", - сказал Гилерме. Важность заключительных встреч года подчеркнул и Семин. "Дай бог, чтобы как можно меньше потеряли очков в последних матчах. Мы их обязательно недосчитаемся, но если потеряем много, то в январе у нас будет другая команда. В первую очередь по характеру, это самое основное", - сказал Семин. Необходимо усиление состава Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев считает, что корень последних неудач "Локомотива" кроется в отсутствии глубокого резерва. "Ставить вопрос о доверии к Семину после тех результатов, которые он показывает, нельзя, это неправильно. Хотя бы такие результаты показываем, но "Локомотив" потерпел обидное и досадное поражение, надеялись на другой итог. Проиграли второй тайм, не хватает длинной скамейки", - сказал Лебедев. С ним соглашается и Наумов. "Невезение внесло определенные сложности, однако чувствовалось, что команда сыгралась, стала опытнее и мастеровитее. К сожалению, этого не хватает для Лиги чемпионов. Думаю, зимой "Локомотиву" нужно усиливаться", - отметил бывший президент клуба. Высказал аналогичное мнение и Семин. "Чтобы нам выходить из группы Лиги чемпионов, наверное, надо обладать более обширным и качественным составом, его должна иметь любая команда, не только наша, необходимы большая ротация и конкуренция. Есть также факторы, которые иногда играют роль, а иногда нет, к примеру, травмы ведущих игроков - два-три футболиста почти не делали тренировочную работу в течение недели, их кондиции оставляют желать лучшего, был сильный дисбаланс", - сказал главный тренер "Локомотива".