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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Избранный президент WADA назвал очень жесткими возможные санкции в отношении России

Витольд Банька отметил, что Россия не сможет организовывать никакие международные мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира, подчеркнув, что чемпионат Европы по футболу не входит в этот список
Избранный президент WADA Витольд Банька EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Описание
Избранный президент WADA Витольд Банька
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel

ВАРШАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Предлагаемые санкции в отношении российского спорта являются довольно жесткими. Об этом в среду в эфире радиостанции RMF FM заявил избранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Если говорить о санкциях, 9 декабря исполком примет решение. Рекомендации независимого органа очень жесткие и острые в отношении России, - сказал он. - Спортсмены, которые докажут, что не связаны с этой допинговой историей, смогут участвовать в соревнованиях".

Банька отметил, что Россия не сможет организовывать никакие международные мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира, подчеркнув, что чемпионат Европы по футболу не входит в этот список. "Вероятнее всего Россия сможет провести матчи европейского первенства", - сказал Банька.

"Это очень жесткие санкции", - резюмировал он.

Банька был избран президентом WADA 7 ноября, он был единственным кандидатом на выборах. До 1 января возглавлять организацию будет действующий президент Крейг Риди. 

Теги
Банька, ВитольдВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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