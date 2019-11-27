Избранный президент WADA назвал очень жесткими возможные санкции в отношении России

ВАРШАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Предлагаемые санкции в отношении российского спорта являются довольно жесткими. Об этом в среду в эфире радиостанции RMF FM заявил избранный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Если говорить о санкциях, 9 декабря исполком примет решение. Рекомендации независимого органа очень жесткие и острые в отношении России, - сказал он. - Спортсмены, которые докажут, что не связаны с этой допинговой историей, смогут участвовать в соревнованиях".

Банька отметил, что Россия не сможет организовывать никакие международные мероприятия международного масштаба уровня чемпионата мира, подчеркнув, что чемпионат Европы по футболу не входит в этот список. "Вероятнее всего Россия сможет провести матчи европейского первенства", - сказал Банька.

"Это очень жесткие санкции", - резюмировал он.

Банька был избран президентом WADA 7 ноября, он был единственным кандидатом на выборах. До 1 января возглавлять организацию будет действующий президент Крейг Риди.