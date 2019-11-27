Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

ТАСС, 27 ноября. Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко и нападающие "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев вошли в список кандидатов на премию "Первая пятерка", которая вручается лучшему молодому игроку года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

Всего в список номинантов вошли 11 игроков в возрасте не старше 21 года, которые провели не менее 50% матчей своей команды в РПЛ. Наибольшее представительство у "Краснодара" (четыре игрока), три футболиста у "Спартака", два у московского ЦСКА, по одному у московского "Динамо" и "Ростова". В список вошли вратари Максименко и Матвей Сафонов ("Краснодар"), защитники Николай Рассказов ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), полузащитники Александр Ломовицкий ("Спартак", в текущем сезоне на правах аренды выступает за тульский "Арсенал"), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Глебов ("Ростов") и Даниил Уткин ("Краснодар"), нападающие Игнатьев и Сулейманов.

В голосовании за лучшего молодого игрока примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), эксперты и представители СМИ.

Также учрежден новый приз, "Первый выход", который будет вручен за самый яркий дебют в РПЛ. В список претендентов вошли защитники Вадим Карпов (ЦСКА) и Данил Степанов ("Рубин", Казань), полузащитники Наиль Умяров ("Спартак"), Даниил Емельянов ("Уфа") и Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), все игроки не старше 19 лет.

Премия "Первая пятерка" вручается ДФЛ с 2002 года, в 2012 году премия не вручалась. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Кирилл Комбаров, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Павел Яковлев, Александр Кокорин, Константин Базелюк, Эльмир Набиуллин, Алексей Миранчук и Александр Головин. В прошлом году обладателем премии стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.