Колобков провел рабочую встречу с главами российских спортивных федераций

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

В ходе встречи обсуждались работа федераций в свете последних рекомендаций комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства и ход подготовки сборных к Олимпийским играм в Токио и Пекине.

"Сегодня прошла очень важная для нас встреча, на которой присутствовали руководители олимпийских федераций, - сказал Колобков ТАСС. - Мы обсудили рекомендации комитета по соответствию WADA, позицию российских федераций, нашу позицию. Сейчас всем нам надо спокойно работать, готовиться к Олимпийским играм. Да, ситуация непростая, но сейчас самое главное, что федерации функционируют в рабочем режиме и настроены на активную конструктивную работу".

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.