Скрынник: проведению ЧМ-2020 по хоккею с мячом в Иркутске ничего не угрожает

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проведению чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске и Шелехове ничего не угрожает. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

"Комментировать пока нечего. Я считаю, что чемпионату мира в Иркутске ничего не угрожает", - сказал Скрынник.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Иркутске и Шелехове с 29 марта по 5 апреля.