Драчев назвал успешной подготовку российских биатлонистов к Кубку мира

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подготовку сборной России по биатлону к международным стартам можно признать успешной. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. До конца года пройдут еще два этапа - в австрийском Хохфильцене и французском Анси.

"Интерес к биатлону растет с каждым днем, мы приближаемся к новому этапу нашего развития: буквально завтра начинается Кубок Международного союза биатлонистов (IBU), через два дня - Кубок мира. Все команды сейчас находятся на сборах в Швеции и Норвегии", - сказал Драчев.

"Никаких больших отклонений у нас не было, подготовка к сезону успешно завершена, сейчас мы переходим к соревновательному этапу, - подчеркнул он. - Все сборы были проведены на самом высшем уровне. Подготовку мы начали в мае, срывов не было".

Международный сезон продлится до марта. Чемпионат мира пройдет в феврале в Италии.