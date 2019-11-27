Василий Титов: Минспорт РФ делает многое для исправления ситуации с допинг-скандалом

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Этот разговор был в первую очередь своевременным, рассуждений о том, что с нами будет, огромное количество - от прогнозов до спекуляций, - сказал Титов после встречи министра спорта с главами российских спортивных федераций. - Важно, что мы честно посмотрели в глаза друг другу и назвали вещи своими именами, поделились обеспокоенностями. Мы видим, что Министерство спорта делает очень много для того, чтобы ситуацию исправить. А у федераций сейчас задача не паниковать, готовить спортсменов к Олимпийским играм и доказывать делом и результатами, что мы строго соблюдаем все антидопинговые правила, ничего не нарушаем и стремимся к честным победам".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.