Япония будет следить за решением WADA по России

ТОКИО, 27 ноября. /ТАСС/. Япония будет следить за решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно возможных санкций в отношении российского спорта, которое, как ожидается, будет принято 9 декабря. Об этом в среду на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы намерены отреагировать надлежащим образом, что включает в себя подробное объяснение в ответ на решение", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, повлияет ли сложившаяся ситуация на проведение Олимпиады в Токио следующим летом.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории. Исполком WADA примет решение о санкциях в отношении РУСАДА 9 декабря на заседании в Париже.