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Футбол в России
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ФК "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирования болельщиков в адрес Дзюбы

Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 100 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Об этом журналистам по итогам заседания сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

В воскресенье Российская премьер-лига объявила о том, что начала проверку и сбор материалов по факту оскорбительных высказываний со стороны фанатов московского "Спартака" во время матча 17-го тура чемпионата страны против екатеринбургского "Урала" (0:0). Ранее болельщики оскорбляли Дзюбу во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино - Россия (0:5), который прошел 19 ноября.

Григорьянц напомнил, что с 2015 года из регламента был исключен пункт, по которому КДК мог запретить клубу-хозяину продавать билеты для болельщиков команды гостей. "На сегодняшний день мы не можем запрещать клубу-хозяину реализовывать билеты. Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети, культура боления должна быть уважительной", - отметил он.

"Спартак" в 18-м туре сыграет на выезде с "Зенитом", начало матча в 19:00 мск. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 39 очками, "Спартак" идет с 22 очками на шестом месте.

Теги
Российский футбол
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