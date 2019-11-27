Драчев убежден, что решение WADA не помешает биатлонистам выступать под российским флагом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев убежден, что санкции, которые может наложить Всемирное антидопинговое агентство (WADA), не помешают российским спортсменам выступать под флагом страны. Об этом Драчев заявил на пресс-конференции.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. В среду министр спорта РФ Павел Колобков провел рабочую встречу с руководителями российских спортивных федераций.

"Мы обсуждали сложившуюся в российском спорте ситуацию, могу заверить, что идет совместная работа Министерства спорта, руководителей федераций - сказал Драчев. - Мы обсудили все острые моменты, которые есть у каждой федерации, выработали общую позицию в поддержку наших спортсменов. Нашим спортсменам незачем переживать, могу сказать им, чтобы они спокойно работали. Уверен, что наши спортсмены будут выступать, никаких переживаний быть не должно, в дальнейшем, убежден, будет плодотворная работа, чтобы наши спортсмены участвовали как в летних, так и зимних Играх".

"Не факт, что то, что рекомендовано [комитетом по соответствию WADA], будет реализовано. Мы гарантированно знаем, что наши спортсмены будут выступать, мы в полном контакте с международной федерацией, - добавил Драчев. - Бояться того, что они выступать не будут, не надо. Они будут выступать под флагом России, в нашей экипировке, с нашей атрибутикой".

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.