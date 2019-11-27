Драчев: отцовство должно мотивировать биатлониста Логинова на более высокие результаты

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов в связи с появлением в семье ребенка в предстоящем сезоне еще больше заряжен на высокие результаты. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. До конца года пройдут еще два этапа - в австрийском Хохфильцене и французском Анси. Логинов в прошлом сезоне занял второе место в общем зачете.

"Логинов - молодой папа, поэтому сейчас должен еще больше работать, он будет трудиться с еще большей энергией. Сейчас у него есть прекрасный тыл - семья, у него есть желание выступить еще лучше. Те скользкие моменты, что были в прошлом (критика за допинговое нарушение - прим. ТАСС), исключать нельзя, поскольку кто-то таким образом может оказать на него давление. Поэтому в этой истории нам самим лучше поддержать парня", - сказал Драчев.

Международный сезон продлится до марта. Чемпионат мира пройдет в феврале в Антхольце.