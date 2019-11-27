Драчев: биатлонистов нет в списке подозреваемых на основе базы московской лаборатории

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российских биатлонистов нет в числе 47 спортсменов, которых Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает в нарушении антидопинговых правил на основе проверки базы данных московской лаборатории. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее WADA предъявило обвинения 47 россиянам на основе проверки неизмененной части базы данных лаборатории, которую организация получила в январе.

"Я знаю, чьи фамилии находятся в этой базе, но нам никаких документов не приходило. Ни нам, ни Международному союзу биатлонистов", - сказал Драчев.

База данных московской лаборатории содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. На основе ее копии, которую незаконным путем передал в WADA бывший директор лаборатории Григорий Родченков, на два года была дисквалифицирована российская биатлонистка Екатерина Глазырина. Срок ее наказания истек в феврале, 32-летняя биатлонистка по результатам отборов вернулась в национальную команду.