Минспорт РФ рекомендовал отстранить от работы в руководстве ВФЛА причастных к делу Лысенко

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ рекомендовало отстранить от работы в руководящих органах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) лиц, причастных к делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом говорится в заявлении министерства, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В среду в Министерстве спорта на заседании комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций был рассмотрен вопрос о возможном нарушении ВФЛА антидопинговых правил. В заседании приняли участие представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России (ОКР), комитета национальных неолимпийских видов спорта, эксперты в области физической культуры и спорта. В ходе заседания был заслушан доклад временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко. Отмечается, что представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проигнорировали приглашение на заседание.

По итогам заседания Минспорт также рекомендовал отстранить административный персонал, тренеров и спортсменов, причастных к делу Лысенко. Комиссия поддержала ВФЛА в желании провести внеочередную отчетно-выборную конференцию. Кроме того, до 3 декабря ВФЛА совместно с РУСАДА необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике (до 5 декабря направить ее копию в Минспорт), а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.

Отчет о выполнении должен еженедельно направляться в Министерство спорта, которое до 13 декабря проведет внеочередное заседание комиссии, на котором будет обсужден вопрос об исполнении рекомендаций. В случае невыполнения рекомендаций будет рассмотрен вопрос о приостановлении действия государственной аккредитации ВФЛА.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, в связи с обвинениями 23 ноября покинул пост президента. Также временно были отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин (впоследствии покинул пост), член правления ВФЛА, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова, сам Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.