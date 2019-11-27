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Футбол в России

Мешков рассудит "Зенит" и "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из подмосковного Дмитрова обслужит матч 18-го тура чемпионата России по футболу между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Мешкова будут Максим Гаврилин из Владимира и Алексей Стипиди из Краснодара, резервным судьей - Павел Кукуян из Сочи. На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR), за которую будут отвечать Михаил Вилков из Нижнего Новгорода и Евгений Турбин из Дмитрова. Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет 1 декабря в Санкт-Петербурге.

Система VAR будет работать еще на двух встречах 18-го тура. Встречу "Сочи" - "Оренбург" 1 декабря рассудит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону, его ассистентами будут Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Наиль Сейфетдинов (Казань), резервным арбитром - Евгений Кукуляк (Калуга), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев и Владислав Безбородов (оба - Санкт-Петербург). На игре между "Краснодаром" и "Тамбовом" 2 декабря будут работать главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), ассистенты - Дмитрий Сафьян (Москва) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург), резервный арбитр - Анатолий Жабченко (Краснодар), за систему VAR будут отвечать Алексей Сухой (Люберцы) и Алексей Матюнин (Москва).

Матч "Крылья Советов" - "Уфа" (30 ноября) обслужит Станислав Васильев (Ижевск), "Ростов" - "Урал" (30 ноября) - Алексей Сухой, "Ахмат" - "Рубин" (30 ноября) - Игорь Панин (Дмитров), "Локомотив" - "Динамо" (1 декабря) - Сергей Карасев (Москва), ЦСКА - "Арсенал" (2 декабря) - Николай Волошин (Смоленск).

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