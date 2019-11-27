Футболист ЦСКА Дзагоев заявил, что физически чувствует себя намного лучше, чем раньше

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы, физически чувствует себя все лучше и лучше. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

В четверг ЦСКА примет болгарский "Лудогорец" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20:55 мск.

"В целом все хорошо, работаю в общей группе. Физически чувствую себя все лучше и лучше, но тяжело в полной мере оценить состояние. С "Крыльями" провел 35 минут, в целом было ничего. Готовлюсь к завтрашнему матчу", - сказал Дзагоев.

Первый матч после годичного перерыва, связанного с травмой, Дзагоев провел 10 ноября, выйдя на замену на 85-й минуте встречи с "Сочи" (3:2). После этого он еще сыграл в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1) и в игре чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0). "В голове в подсознании до сих пор сидит страх [получения травмы], нехорошие мысли лезут, накатывают как цунами, но я их отгоняю. Не нужно бояться, и в матче с "Крыльями" никакого опасения не было", - подчеркнул он.

В первом матче с "Лудогорцем" в рамках первого тура ЦСКА проиграл со счетом 1:5. "Нужно как-то реабилитироваться перед самими собой и болельщиками, проигрывать с таким счетом непозволительно. Самое главное, извлечь уроки из такой игры. Бывают такие матчи, когда все залетает в твои ворота", - отметил он.

Дзагоев рассказал о взаимопонимании с лучшим бомбардиром ЦСКА Николой Влашичем. "С хорошими игроками всегда можно найти язык на поле, он никогда не жадничает, и если берет игру на себя, то это правильный выбор. С ним приятно играть, мы всегда найдем взаимопонимание", - сказал Дзагоев.