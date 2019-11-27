{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Футболист ЦСКА Дзагоев заявил, что физически чувствует себя намного лучше, чем раньше

Полузащитник вернулся на поле после годичного перерыва, связанного с травмой

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы, физически чувствует себя все лучше и лучше. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции.

В четверг ЦСКА примет болгарский "Лудогорец" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20:55 мск.

"В целом все хорошо, работаю в общей группе. Физически чувствую себя все лучше и лучше, но тяжело в полной мере оценить состояние. С "Крыльями" провел 35 минут, в целом было ничего. Готовлюсь к завтрашнему матчу", - сказал Дзагоев.

Первый матч после годичного перерыва, связанного с травмой, Дзагоев провел 10 ноября, выйдя на замену на 85-й минуте встречи с "Сочи" (3:2). После этого он еще сыграл в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1) и в игре чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0). "В голове в подсознании до сих пор сидит страх [получения травмы], нехорошие мысли лезут, накатывают как цунами, но я их отгоняю. Не нужно бояться, и в матче с "Крыльями" никакого опасения не было", - подчеркнул он.

В первом матче с "Лудогорцем" в рамках первого тура ЦСКА проиграл со счетом 1:5. "Нужно как-то реабилитироваться перед самими собой и болельщиками, проигрывать с таким счетом непозволительно. Самое главное, извлечь уроки из такой игры. Бывают такие матчи, когда все залетает в твои ворота", - отметил он.

Дзагоев рассказал о взаимопонимании с лучшим бомбардиром ЦСКА Николой Влашичем. "С хорошими игроками всегда можно найти язык на поле, он никогда не жадничает, и если берет игру на себя, то это правильный выбор. С ним приятно играть, мы всегда найдем взаимопонимание", - сказал Дзагоев.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
"Зенит" одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА
Петербуржцы обыграли дома французский "Лион" со счетом 3:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС