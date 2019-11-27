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Лига Европы

Гончаренко: футболисты ЦСКА нерационально действовали в предыдущих матчах Лиги Европы

Армейцы в первых четырех играх потерпели три поражения и один раз сыграли вничью

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА не очень рационально действовали в предыдущих матчах Лиги Европы. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА примет болгарский "Лудогорец" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча начнется в 20:55 мск. Армейцы занимают последнее место в группе Н с одним набранным очком.

"У нас нет деления на матчи чемпионата России и Лиги Европы. Мы очень много сил в этом турнире потратили, играли не очень рационально, много прессинговали, и это оборачивалось против нас. Однако это хорошая школа для молодых игроков, которые должны выкладываться на 110%. Все остальные команды играли более рационально", - сказал Гончаренко.

Тренер отметил, что практически все футболисты ЦСКА готовы к матчу. "За исключением [Виктора] Васина и [Дмитрия] Ефремова, все игроки готовы. Если вспомнить первый матч с "Лудогорцем" (1:5), то сейчас ситуация у нас получше, а тогда много игроков выпало. [Алан] Дзагоев к игре готов", - отметил Гончаренко.

Предыдущий матч в рамках чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:0) ЦСКА проводил без Гончаренко, который был дисквалифицирован за то, что использовал нецензурную лексику в перерыве матча с "Сочи". "Ощущения, что нахожусь далеко от событий, не было. Чувствуешь, что выпадаешь, или после отпуска, или если долго не работаешь", - добавил он.

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