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Футбол в России

Бюджетное финансирование самарских "Крыльев Советов" сократят в 2020 году

При этом объем финансирования останется на прежнем уровне за счет привлечения внебюджетных средств

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Бюджетное финансирование самарского футбольного клуба "Крылья Советов", выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ), сократится в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве.

"Объем финансирования ПФК "Крылья Советов" из областного бюджета в 2020 году планируется в меньшем объеме, чем в 2019-м", - говорится в сообщении.

При этом общий объем финансирования не изменится. "Достичь необходимого баланса возможно за счет большего привлечения внебюджетных средств", - отметили в правительстве.

Бюджет "Крыльев Советов" на сезон-2019/20 составляет 1,6 млрд рублей. Сейчас у клуба нет якорного спонсора, однако имеется несколько партнеров, которые вкладывают средства в команду.

После 17 туров РПЛ "Крылья Советов" занимают 12-е место в турнирной таблице. В составе команды выступает один из лучших бомбардиров чемпионата России Александр Соболев - на его счету 10 голов.

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