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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Европейский совет по взаимодействию с WADA выступил за санкции в отношении России и РУСАДА

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, на следующие четыре года рекомендовано назначить международного эксперта в РУСАДА

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) поддержал рекомендации комитета по соответствию о наложении санкций на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и российский спорт соответственно. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, принимающая участие в работе CAHAMA.

"Члены специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством подавляющим числом голосов полностью поддержали последние рекомендации комитета по соответствию, - сказала Пахноцкая. - Это свидетельствует о том, что к нашей системе нет доверия. На следующие четыре года рекомендовано назначить международного эксперта в РУСАДА для мониторинга независимой работы агентства и гарантий невмешательства в работу РУСАДА"

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Исполком WADA примет решение по вопросу РУСАДА на заседании, которое пройдет 9 декабря в Париже.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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