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Евро-2020

Путин: РФ при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков

Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.

"Сделаем все, чтобы не подвести вас, болельщиков, игроков", - обратился глава государства к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, с которым проводит встречу в Санкт-Петербурге.

Глава государства напомнил, что Санкт-Петербург выбран в числе одного из 12 городов Европы, где будет проводиться чемпионат контитента по футболу в 2020 году. "Это будет особый чемпионат, поскольку он будет проходить под знаком 60-летия проведения подобных чемпионатов", - заметил Путин. И подчеркнул: "Для нас это имеет немаленькое значение, потому что когда проводился первый чемпионат 60 лет назад, Советский Союз выиграл его".

"Россия является членом УЕФА прямо с года основания - с 1954, и наши представители работают почти во всех его комитетах и комиссиях", - отметил российский лидер.

Путин также напомнил Чеферину, что во время посещения Нижнего Новгорода президент УЕФА "дал высокую оценку возможностям России провести и подготовить крупные международные соревнования". Президент подтвердил, что в России растет популярность футбола. "Это, наверное, самый популярный вид спорта, но популярность растет, по нашим подсчетам, примерно три миллиона человек так или иначе связаны с футболом", - констатировал глава государства. На его взгляд, "рост популярности футбола связан в том числе с проведением крупных мероприятий".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧеферин, АлександерЕвро-2020
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