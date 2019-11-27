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Евро-2020

Глава УЕФА не сомневается, что РФ организует матчи Евро-2020 на высшем уровне

Александер Чеферин также выразил уверенность в том, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России был организован идеально
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не сомневается, что Россия подготовится к матчам чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге самым лучшим образом.

"Кубок мира [в РФ] прошел идеально, и эти два товарища [помощник президента Игорь Левитин и глава Российского футбольного союза Александр Дюков, которые присутствуют на встрече, - прим.ТАСС] знают, что я вовсе не дипломат, поэтому я говорю вовсе не потому, что это какой-то политес. Я на самом деле уверен в том, что Кубок мира был организован идеально. И я уверен в способности России организовывать на высочайшем уровне такого рода мероприятия", - обратился Чеферин к президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Санкт-Петербурге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧеферин, АлександерЕвро-2020
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