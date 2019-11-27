{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские фигуристы получили багаж из Японии с опозданием в два дня

Японская авиакомпания не успела доставить багаж пассажиров, в котором были спортивные костюмы и коньки фигуристов, на пересадочный рейс до Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России получили багаж спустя два дня после возвращения с этапа Гран-при в Японии. Об этом ТАСС сообщил в среду тренер Алексей Мишин.

На эту тему

Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines ("Джэпэн эйрлайнс"), осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров, в котором были спортивные костюмы и коньки фигуристов, на пересадочный рейс до Москвы.

"Японские авиалинии" были очень любезны, беспокоились о нас. Но в итоге все получили, все в порядке", - сказал Мишин.

Он добавил, что багаж получили и те фигуристы, которые живут в Москве, и те, кто отправился дальше - в Санкт-Петербург.

С 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдет финал серии Гран-при. На этом турнире выступят несколько фигуристов из участвовавших в японском этапе - одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, танцоры Александра Степанова и Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Глава УЕФА не сомневается, что РФ организует матчи Евро-2020 на высшем уровне
Александер Чеферин также выразил уверенность в том, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России был организован идеально
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС