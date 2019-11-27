Российские фигуристы получили багаж из Японии с опозданием в два дня

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России получили багаж спустя два дня после возвращения с этапа Гран-при в Японии. Об этом ТАСС сообщил в среду тренер Алексей Мишин.

Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines ("Джэпэн эйрлайнс"), осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров, в котором были спортивные костюмы и коньки фигуристов, на пересадочный рейс до Москвы.

"Японские авиалинии" были очень любезны, беспокоились о нас. Но в итоге все получили, все в порядке", - сказал Мишин.

Он добавил, что багаж получили и те фигуристы, которые живут в Москве, и те, кто отправился дальше - в Санкт-Петербург.

С 5 по 8 декабря в итальянском Турине пройдет финал серии Гран-при. На этом турнире выступят несколько фигуристов из участвовавших в японском этапе - одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, танцоры Александра Степанова и Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.