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Лига Европы

Главный тренер "Базеля" Коллер отметил высокое качество футболистов "Краснодара"

Матч группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - "Базель" пройдет в четверг
Главный тренер футбольного клуба "Базель" Марсель Коллер EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS
Описание
Главный тренер футбольного клуба "Базель" Марсель Коллер
© EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Главный тренер швейцарского футбольного клуба "Базель" Марсель Коллер отметил высокий уровень игры российского "Краснодара". Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции в среду.

В четверг "Краснодар" примет "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 18:50 мск. В матче первого тура "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5.

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"Я не думаю, что "Краснодар" в первой игре был сильно слабее, это действительно серьезная команда, качество отдельных игроков очень серьезное, в российском чемпионате у них хорошие результаты. В первой игре у них были возможности забить, и при счете 2:0 были некоторые моменты, приходилось защищаться. Игра будет опасной для нас, завтра может получиться совершенно иной матч", - заявил Коллер.

"Возможно, мы поменяем некоторых игроков, но это мы решим завтра", - сказал специалист, отвечая на вопрос про ротацию состава в связи с лидерством в турнирной таблице.

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10 очков), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

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