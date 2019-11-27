Футболист "Базеля" Кампо: команда намерена занять первое место в группе Лиги Европы

В четверг "Краснодар" примет "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 18:50 мск. В матче первого тура "Краснодар" проиграл "Базелю" на выезде со счетом 0:5.

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Полузащитник швейцарского футбольного клуба "Базель" Самуэле Кампо отметил важность победы в матче Лиги Европы с российским "Краснодаром" в свете турнирной перспективы команды. Об этом полузащитник заявил журналистам на предматчевой пресс-конференции в среду.

"Всегда есть, что терять, поэтому мы хотим выигрывать каждую встречу. Хотим выйти из группы победителями, поэтому завтрашняя игра очень важная для нас. Прошлая игра оказалась для нас лучше, но тем не менее у "Краснодара" есть свои хорошие качества. Мы должны быть сконцентрированы на игре, чтобы показать достойный результат", - сказал Кампо.

Футболист высоко оценил стадион "Краснодар", где пройдет матч. "Мы не очень много видели, но то что видели: интерьер, дизайн стадиона - просто невероятно. То, что вы построили - шикарно", - добавил швейцарец.

После четырех туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Базель" возглавляет таблицу (10), вторым идет испанский "Хетафе" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).