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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом страны на чемпионатах Европы и Кубках мира

WADA дополнительно разъяснило возможные санкции в отношении России
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая Артем Геодакян/ТАСС
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что возможные санкции со стороны организации в отношении России не затронут участие российских спортсменов в чемпионатах Европы, Кубках мира и прочих менее статусных международных соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

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В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ.

"Сегодня на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) очень много вопросов было задано главе комитета по соответствию WADA Джонатану Тейлору, и он ответил следующее. Возможные санкции WADA не затронут чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты, потому они не подпадают под понятие Major Event Organizers. Следовательно, на чемпионатах Европы, Кубках мира россияне будут выступать под флагом своей страны. Также можно сейчас говорить, что для выступления на этих турнирах россиянам не нужно будет соответствовать каким-либо жестким антидопинговым требованиям, допуск должен проходить в обычном порядке, по крайней мере на сегодняшний день все должно быть так", - сказала Пахноцкая.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за 2012-2015 годы. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Внеочередное заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря в Париже
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