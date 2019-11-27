Члены от Минспорта, ОКР и ПКР покинут набсовет РУСАДА в случае санкций в отношении России

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Представители Министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) должны будут покинуть наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в случае санкций в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря в Париже. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение исполкома. Решение о подаче апелляции уполномочен принять наблюдательный совет РУСАДА, в который входят семь человек, в том числе член ОКР Елена Исинбаева, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин и директор правового департамента Минспорта Игорь Васильченко.

"Представители ОКР, ПКР и Минспорта должны будут покинуть наблюдательный совет РУСАДА в случае, если возможные санкции WADA вступят в действие. Сегодня [на заседании специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA] было в очередной раз подчеркнуто, что представители российских властей также не могут занимать позиции в советах и комитетах спортивных организаций, являющихся подписантами кодекса WADA. Даже если кто-то их них сейчас уйдет с государственной службы, то занимать пост в этих спортивных международных федерациях он все равно не может", - сказала Пахноцкая.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. Поводом стали изменения, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.