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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Сборная РФ по хоккею может выступить на ЧМ как команда без географической принадлежности

По словам главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тейлора, это случится, если Спортивный арбитражный суд после апелляции РУСАДА примет решение не в пользу России до старта чемпионата мира
Игроки команды олимпийских атлетов из России Никита Гусев, Павел Дацюк и Кирилл Капризов в матче хоккейного турнира XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Игроки команды олимпийских атлетов из России Никита Гусев, Павел Дацюк и Кирилл Капризов в матче хоккейного турнира XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты в случае признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут быть вынуждены выступать на чемпионате мира 2020 года как нейтральная команда с названием, в котором будет отсутствовать слово "Россия". Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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В понедельник комитет по соответствию WADA опубликовал рекомендации исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение о подаче апелляции уполномочен принять наблюдательный совет РУСАДА. Чемпионат мира по хоккею 2020 года пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая, таким образом, если CAS не примет решение по апелляции до этого времени, то санкции WADA не заденут российскую команду на турнире в Швейцарии.

"Сегодня главе комитета по соответствию WADA Джонатану Тейлору был задан вопрос о возможности участия сборной России по хоккею в ближайшем чемпионате мира. Он, в свою очередь, подчеркнул, что ни для какого вида спорта не будут сделаны исключения. Если к началу того же чемпионата мира по хоккею CAS уже примет решение не в пользу России, то тогда на лед выйдет нейтральная команда. Причем было четко оговорено, что в ее названии не будет никакой привязки к географической принадлежности, в отличие от того, как было на Олимпиаде в Пхёнчхане", - сказала Пахноцкая.

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На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

В сентябре WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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