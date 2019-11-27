Сборная РФ по хоккею может выступить на ЧМ как команда без географической принадлежности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские хоккеисты в случае признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут быть вынуждены выступать на чемпионате мира 2020 года как нейтральная команда с названием, в котором будет отсутствовать слово "Россия". Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В понедельник комитет по соответствию WADA опубликовал рекомендации исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря. У РУСАДА будет 21 день, чтобы подать апелляцию на решение исполкома в Спортивный арбитражный суд (CAS), решение о подаче апелляции уполномочен принять наблюдательный совет РУСАДА. Чемпионат мира по хоккею 2020 года пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая, таким образом, если CAS не примет решение по апелляции до этого времени, то санкции WADA не заденут российскую команду на турнире в Швейцарии.

"Сегодня главе комитета по соответствию WADA Джонатану Тейлору был задан вопрос о возможности участия сборной России по хоккею в ближайшем чемпионате мира. Он, в свою очередь, подчеркнул, что ни для какого вида спорта не будут сделаны исключения. Если к началу того же чемпионата мира по хоккею CAS уже примет решение не в пользу России, то тогда на лед выйдет нейтральная команда. Причем было четко оговорено, что в ее названии не будет никакой привязки к географической принадлежности, в отличие от того, как было на Олимпиаде в Пхёнчхане", - сказала Пахноцкая.