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Лига чемпионов

Гарсия: "Лиону" нельзя было пропускать от "Зенита" в концовке первого тайма

"Лион" в Петербурге уступил "Зениту" со счетом 0:2 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов
Главный тренер ФК "Лион" Руди Гарсия Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер ФК "Лион" Руди Гарсия
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Футболистам "Лиона" нельзя было пропускать в последние пять минут первого тайма матча Лиги чемпионов с "Зенитом". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер французского клуба Руди Гарсия.

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"Лион" в пятом туре группового этапа турнира уступил "Зениту" на выезде со счетом 0:2. Голы забили Артем Дзюба (42-я минута) и Магомед Оздоев (83).

"Нельзя было пропускать в последние пять минут первого тайма. Надо было лучше играть, чтобы решать вопрос с квалификацией сегодня, - побеждать, либо играть вничью. Мы встретились с командой, плотно играющей в защите и хорошо в атаке. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором играли лучше, провели хорошие 15 минут, но действовали слишком стереотипно", - сказал Гарсия.

По словам Гарсии, оба гола "Лион" пропустил, когда игроки прижимались к своим воротам. "Нам надо было играть плотнее с точки зрения прессинга", - отметил он.

Тренер не стал обсуждать работу судей на вопрос о возможном нарушении правил игроком "Зенита" Сердаром Азмуном в эпизоде с первым голом. "Мы проиграли не из-за судей, не стоит забывать, что ничего еще не закончено. Теперь будем поклонниками "Бенфики" в ее матче с "Лейпцигом". Теперь надо побеждать "Лейпциг", который является сильнейшей командой группы", - подчеркнул Гарсия.

В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов "Лион" 10 декабря на домашнем поле примет "Лейпциг".

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