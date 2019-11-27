Гендиректор "Зенита": Артем Дзюба отвечает злопыхателям голами в РПЛ и Лиге чемпионов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба отвечает болельщикам, которые оскорбляют его, забивая мячи в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В воскресенье РПЛ объявила о начале проверки и сбора материалов по факту оскорбительных высказываний со стороны фанатов московского "Спартака" во время матча 17-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала" (0:0) в адрес Дзюбы. В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам данного инцидента оштрафовал столичный клуб на 100 тыс. рублей. Ранее болельщики оскорбляли форварда "Зенита" во время выездного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России (0:5). В среду "Зенит" в Санкт-Петербурге обыграл французский "Лион" (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, после чего сине-бело-голубые поднялись на второе место в турнирной таблице группы G, автором победного гола в этой встрече стал Дзюба.

"Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, - сказал Медведев. - То, как он продавливал защиту "Лиона", оказывал на нее давление - любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды".

Для 31-летнего Дзюбы гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский "Спартак", не отметившись забитыми мячами), Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за "Спартак") и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА).

"Это вишенка на торте - она красивая и вкусная. Но все-таки самое главное, чтобы торт был вкусным и без избыточных калорий", - сказал Медведев, оценивая возможность Дзюбы установить новый рекорд в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", который состоится в Лиссабоне 10 декабря.