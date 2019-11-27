Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 28 ноября. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду. В этот день петербургский "Зенит" дома обыграл французский "Лион" (2:0), а португальская "Бенфика" в гостях упустила победу над немецким "Лейпцигом" (2:2), ведя до 89-й минуты со счетом 2:0.

Во вторник в главном еврокубковом турнире московский "Локомотив" на своем поле потерпел поражение от немецкого "Байера" (0:2) и потерял шансы на участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в четверг в пятом туре группового этапа второго по значимости еврокубка - ЦСКА дома сыграет с болгарским "Лудогорцем", а "Краснодар" на своем поле примет швейцарский "Базель". Представляющие Португалию "Спортинг", "Порту", "Брага" и "Витория" сыграют с нидерландским ПСВ, швейцарскими "Янг Бойз", английским "Вулверхэмптоном" и бельгийским "Стандардом" соответственно.

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 44,716 балла, у Португалии - 46,049 балла, то есть отрыв последней по сравнению с положением на 27 ноября уменьшился с 1,4 балла до 1,3 балла. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.