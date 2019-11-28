В команде боксера Ковалева заявили, что реванш с Альваресом нереален

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом нереально провести. Об этом ТАСС заявили в команде россиянина.

В поединке, который прошел 3 ноября, 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Думаю, что это нереально. Если бы была такая возможность, то мы бы ее рассмотрели", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы (36 нокаутом), потерпел одно поражение, два поединка завершились вничью.