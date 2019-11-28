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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Дегтярев: российское законодательство является передовым в борьбе с допингом

Ранее WADA сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законодательство РФ является передовым в мире в плане борьбы с допингом в спорте. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ.

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"Любые комментарии до решения исполкома WADA пользы никакой не принесут, - сказал Дегтярев. - Будет решение - будут и дальнейшие действия с нашей стороны, ответственные лица известны, механизмы понятны. С точки зрения законодательства мы всю дорожную карту WADA от 2015 года исполнили".

"В 2017 и 2018 годах внесли все изменения в российское законодательство, касающиеся борьбы с допингом. Законодательство наше самое передовое, инструментарий чиновникам и функционерам от спорта дан полный. Если будут высказаны какие-то дополнительные рекомендации по законодательству - мы их рассмотрим", - добавил Дегтярев.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором решится российский вопрос, пройдет 9 декабря.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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