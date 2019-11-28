Дегтярев: российское законодательство является передовым в борьбе с допингом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законодательство РФ является передовым в мире в плане борьбы с допингом в спорте. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В понедельник комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ.