Поздняков уверен, что Олимпийский комитет России сформирует команду на ОИ-2020

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков убежден, что организация сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Об этом Поздняков заявил во время олимпийского собрания.
Собрание проходит в четверг в Москве.
"ОКР сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут защищать честь страны на олимпийских аренах Токио, - сказал Поздняков. - Важно понимать, что в соответствии с Олимпийской хартией, Олимпийские игры проводятся не между странами, а между спортсменами, которых отбирают и заявляют для участия в Играх соответствующие национальные олимпийские комитеты. Если перед предыдущими Играми в Пхёнчхане ОКР был временно отстранен и ограничен в своих полномочиях, то сейчас к нам как к организации, институционально, нет никаких претензий ни со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), ни со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)".
"Более того, если вы обратили внимание - накануне МОК выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором еще раз подчеркнул, что спортивное движение, ОКР и его члены - вне каких-либо подозрений, - добавил Поздняков. - Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций, за исключением Всероссийской федерации легкой атлетики, и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде".
По словам Позднякова, российским олимпийским сообществом в этом году была проделана очень большая и качественная работа в сфере международной дипломатии, а также в формировании новой антидопинговой культуры в российском спорте. "Это означает, что при ответственном и добросовестном отношении спортсменов к своим профессиональным обязанностям в оставшийся до Игр период все наши чистые спортсмены - то есть те, кто не был уличен или подозреваем в применении допинга - примут участие в Олимпийских играх в составе нашей олимпийской команды, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы наша команда была в Токио под российским флагом. И мы видим к тому объективные предпосылки", - отметил глава ОКР.
25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Окончательное решение исполком WADA примет на заседании 9 декабря в Париже.