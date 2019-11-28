Поздняков уверен, что Олимпийский комитет России сформирует команду на ОИ-2020

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков убежден, что организация сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Об этом Поздняков заявил во время олимпийского собрания.

"ОКР сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут защищать честь страны на олимпийских аренах Токио, - сказал Поздняков. - Важно понимать, что в соответствии с Олимпийской хартией, Олимпийские игры проводятся не между странами, а между спортсменами, которых отбирают и заявляют для участия в Играх соответствующие национальные олимпийские комитеты. Если перед предыдущими Играми в Пхёнчхане ОКР был временно отстранен и ограничен в своих полномочиях, то сейчас к нам как к организации, институционально, нет никаких претензий ни со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), ни со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA)".

"Более того, если вы обратили внимание - накануне МОК выпустил пресс-релиз по ситуации с возможными санкциями в отношении России, в котором еще раз подчеркнул, что спортивное движение, ОКР и его члены - вне каких-либо подозрений, - добавил Поздняков. - Это означает, что нет объективных препятствий для общероссийских спортивных федераций, за исключением Всероссийской федерации легкой атлетики, и подавляющего большинства спортсменов и специалистов для полноценного участия в Олимпиаде".