ОКР: российские спортсмены на юношеской Олимпиаде 2020 года выступят без ограничений

Зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января, уже после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будут рассмотрены санкции в отношении российского спорта. Заседание исполкома состоится 9 декабря в Париже.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сборная России на зимних Юношеских олимпийских играх 2020 года в швейцарской Лозанне выступит без каких-либо ограничений. Об этом в четверг во время олимпийского собрания заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"В Швейцарии пройдут зимние Юношеские олимпийские игры. Важные соревнования для проверки ближайшего резерва основных сборных команд. И на них олимпийская команда России выступит без каких-либо ограничений", - сказал Поздняков.

В понедельник комитет по соответствию WADA опубликовал рекомендации исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

Возможные санкции WADA затронут чемпионаты мира и Олимпийские игры. Чемпионаты Европы, Кубки мира и прочие менее статусные международные старты не попадают под понятие Major Event Organizers, о котором говорится в рекомендациях.