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Олимпиада-2020 в Токио

ОКР потратил около 900 млн рублей на подготовку сборной России к ОИ в Токио и Пекине

За неполный год исполкомом ОКР было рассмотрено 67 заявок общероссийских спортивных федераций
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 900 млн рублей было потрачено на программы подготовки российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио (2020 год) и Пекине (2022 год). Об этом в четверг во время олимпийского собрания заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"В 2019 году ОКР продолжил реализацию программ содействия подготовке российских спортсменов - кандидатов в члены олимпийской команды России и обеспечения участия делегации РФ в Играх 2020 года в Токио и Олимпиаде 2022 года в Пекине, - сказал Поздняков. - За неполный год исполкомом ОКР было рассмотрено 67 заявок общероссийских спортивных федераций. Итогом этой работы стало приобретение для нужд федераций по летним и зимним видам спорта большого количества единиц различного оборудования, инвентаря и аксессуаров, необходимых для обеспечения качественного тренировочного процесса. Общий объем финансирования по всем направлениям в рамках этих двух программ составил почти 900 миллионов рублей".

"Были профинансированы расходы, связанные с оказанием медицинской помощи спортсменам. Оплачиваются услуги иностранных тренеров и специалистов, работающих в трех зимних и 13 летних видах спорта", - добавил глава ОКР.

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
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