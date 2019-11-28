Драчев считает возможные санкции WADA частью программы по удушению российского спорта

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

"Президент Олимпийского комитета России сказал, что мы будем бороться за то, чтобы вся команда выступала на Играх в Токио и в Пекине. Мнение всех членов президиума заключается в том, что команда должна быть допущена без каких-либо ограничений. Все эти рекомендации - от лукавого", - сказал Драчев.

"Все основано на словах, бездоказательно. Просто есть программа, по которой они пытаются нас задушить и постепенно они ее выполняют. И это общая позиция. Но мы держимся, напротив, когда на нас оказывают давление, мы только сильнее объединяемся", - добавил он.

Решение о санкциях к российскому спорту исполком WADA примет 9 декабря в Париже.