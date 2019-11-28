ОКР не рассматривает выступление российских спортсменов на ОИ-2020 под нейтральным флагом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не рассматривает возможность выступления российских спортсменов на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральном статусе. Об этом в четверг во время олимпийского собрания заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Поскольку Олимпийский комитет России не является предметом расследования или претензий со стороны ни одной международной спортивной организации, включая МОК и WADA. ОКР будет формировать команду в соответствии с главным документом - Олимпийской хартией", - сказал Поздняков.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Исполком WADA примет окончательное решение поэтому вопросу на заседании 9 декабря в Париже.