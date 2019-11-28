Уайлд и Логинов вошли в состав сборной России на первый этап КМ по сноуборду

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд и двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов вошли в состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации сноуборда России в четверг.

Горнолыжный курорт ММК примет первый этап Кубка мира по сноуборду

Первый этап Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет 7-8 декабря на территории горнолыжного курорта "Банное" (ГЛЦ "Металлург-Магнитогорск"). Благодаря домашнему этапу сборная России получила возможность выставить расширенный состав.

В женскую команду вошли Наталья Соболева, Милена Быкова, Мария Валова, Анастасия Курочкина, Елизавета Салихова, София Надыршина, Мария Волгина, Елена Болтаева, Елизавета Поздеева и Александра Власенко. В мужскую команду включены Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Карлагачев, Валерий Колегов, Игорь Слуев, Илья Витюгов, Владислав Шкурихин, Константин Котов, Максим Рогозин, Константин Шипилов, Степан Наумов и Ярослав Степанко.

На прошлогоднем чемпионате мира победу в параллельном и параллельном гигантском слаломе одержал Логинов. Соболев в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка мира в параллельных дисциплинах. Соболева является серебряным призером прошлогоднего чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи, также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года.