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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Поздняков: Олимпийский комитет России сделает все, чтобы защитить интересы легкоатлетов

ВФЛА до 3 декабря совместно с Российским антидопинговым агентством необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все от него зависящее для того, чтобы защитить интересы легкоатлетов и произвести преобразования во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом по итогам олимпийского собрания в четверг рассказал журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

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На прошлой неделе независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, объявил об уходе со своего поста. На заседании рабочей группы ОКР было объявлено, что федерация может лишиться членства в комитете.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не только защитить интересны спортсменов, но и произвести преобразования в самой федерации", - сказал Поздняков.

ВФЛА до 3 декабря совместно с Российским антидопинговым агентством необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике (до 5 декабря направить ее копию в Минспорт), а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаПоздняков, Станислав Алексеевич
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