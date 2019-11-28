Поздняков: Олимпийский комитет России сделает все, чтобы защитить интересы легкоатлетов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) сделает все от него зависящее для того, чтобы защитить интересы легкоатлетов и произвести преобразования во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом по итогам олимпийского собрания в четверг рассказал журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

На прошлой неделе независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Шляхтин, который возглавил ВФЛА в январе 2016 года, объявил об уходе со своего поста. На заседании рабочей группы ОКР было объявлено, что федерация может лишиться членства в комитете.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не только защитить интересны спортсменов, но и произвести преобразования в самой федерации", - сказал Поздняков.

ВФЛА до 3 декабря совместно с Российским антидопинговым агентством необходимо сформулировать дорожную карту по устранению нарушений антидопинговых правил, борьбе с допингом в легкой атлетике (до 5 декабря направить ее копию в Минспорт), а также назначить нового антидопингового координатора. До 11 декабря предоставить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) документ, в котором будет рассматриваться вопрос обеспечения честности в легкой атлетике.