Поздняков: ситуация с WADA не обсуждалась на олимпийском собрании

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не обсуждались на олимпийском собрании. Об этом по итогам заседания, которое прошло в четверг в Москве, рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому вновь признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ.

"ОКР не обсуждал возможные решения исполкома WADA. Этот вопрос будет обсуждаться уже на исполкоме ОКР после официального решения", - сказал Поздняков.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором решится российский вопрос, пройдет 9 декабря.