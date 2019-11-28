Чемпионы мира по боксу Замковой и Бакши выступят на Кубке нефтяных стран

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чемпионы мира по боксу Глеб Бакши и Андрей Замковой выступят на Кубке нефтяных стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Главный тренер национальной команды Виктор Фархутдинов назвал состав на турнир, который выглядит следующим образом: весовая категория до 52 кг - Максим Стахеев; до 57 кг - Бахтовар Назиров, Максим Чернышев; до 63 кг - Габил Мамедов, Гусейн Магомедов, Павел Федоров, Ринат Хузахметов; до 69 кг - Андрей Замковой (чемпион мира - 2019), Шахабас Махмудов, Вахид Аббасов; до 75 кг - Глеб Бакши (чемпион мира - 2019), Андрей Ковальчук; до 81 кг - Шарабутдин Атаев, Раджаб Раджабов; до 91 кг - Владислав Иванов, Иван Сагайдак.

Турнир пройдет с 10 по 15 декабря в Белоярском (Ханты-Мансийский автономный округ).