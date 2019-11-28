Поздняков: российская сторона будет иметь достаточно времени на обжалование решения WADA

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российская сторона будет иметь достаточное количество времени, чтобы обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом по итогам олимпийского собрания рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные старты на территории РФ. В случае, если исполком WADA 9 декабря одобрит рекомендации комитета, российская сторона может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Вы знаете, на практике решение подобных вопросов занимает порядка трех месяцев, поэтому у нас много времени, чтобы расставить все точки над i до того, как команда поедет на Игры", - сказал президент ОКР.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.