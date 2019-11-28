Президент ОКР Поздняков заявил, что с удовольствием вошел бы в состав исполкома WADA

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что с удовольствием присоединился бы к составу исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он рассказал журналистам по итогам олимпийского собрания.

"Наказание для спортивных властей, которые, возможно, занимались фальсификацией, должен определить исполнительный комитет WADA, - сказал Поздняков. - Я к этому решению не буду иметь отношения. Хотя я с удовольствием присоединился бы к исполкому WADA".

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Окончательное решение исполком WADA примет на заседании 9 декабря в Париже.