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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Президент ОКР Поздняков заявил, что с удовольствием вошел бы в состав исполкома WADA

Ранее WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации
Глава ОКР Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что с удовольствием присоединился бы к составу исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он рассказал журналистам по итогам олимпийского собрания.

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"Наказание для спортивных властей, которые, возможно, занимались фальсификацией, должен определить исполнительный комитет WADA, - сказал Поздняков. - Я к этому решению не буду иметь отношения. Хотя я с удовольствием присоединился бы к исполкому WADA".

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Окончательное решение исполком WADA примет на заседании 9 декабря в Париже.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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