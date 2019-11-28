Исинбаева: возможные санкции поставят крест на карьерах многих российских спортсменов

В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

"Четыре года - это крест на всей спортивной карьере, потому что Олимпийские игры - событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки, это фантастическое мероприятие, которое должно объединять весь спортивный мир. Как правильно сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. А сейчас эта ситуация немного переворачивается", - сказала Исинбаева.

"Мне не дали в 2016 году выступить на Играх из-за коллективной ответственности за отстранение нашей федерации, хотя ни я, ни другие члены нашей команды не имели отношения к этому скандалу. И это трагедия, ее повторение вычеркнет многих из спорта и убьет мотивацию им заниматься, потому что решение будет несправедливым", - добавила олимпийская чемпионка, которая завершила карьеру три года назад.

Решение о санкциях к российскому спорту исполком WADA примет 9 декабря в Париже.